Borrachos hicieron de las suyas en Medellín

Una pareja fue requerida por las autoridades de tránsito para realizarle una prueba de alcoholimetría.

El hombre que iba conduciendo, le dice a su acompañante que huya del lugar mientras le hacen el procedimiento.

La acompañante al ser cuestionada por querer irse respondió: “Me iba ir simplemente porque había mucha gente, no por más”, indicó y agregó que no había ingerido alcohol.

Las autoridades impidieron la fuga de la mujer.

El hombre que conducía negó estar ebrio a pesar de que la prueba de embriaguez resultó positiva.

“Una persona se le hizo el requerimiento para hacer la prueba de alcoholemia, el cual optó para ir hacérsela, entonces cuando estábamos ya en el procedimiento el señor se bajó del vehículo y la pasajera ocupó el puesto del conductor”, explicó Abner Alonso Giraldo, supervisor de la Secretaría de Tránsito de Medellín.

En el mismo operativo, las autoridades detienen a una moto, el conductor y su parrillero se encontraban en estado de embriaguez.

Lo curioso del caso es que uno de ellos, afirmó ser abogado y que, por conocer las leyes, pensó que las autoridades no le harían nada.

La moto fue inmovilizada y las dos personas tuvieron que regresar en taxi a su casa.