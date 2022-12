Brutal ataque a hombre que quiso defender a su esposa de ladrones en el SITP

Una mujer y dos hombres robaron a por lo menos 15 pasajeros. La víctima, que sufrió tres heridas, fue la única que denunció el hecho ante las autoridades.

El atraco ocurrió en la avenida Primero de mayo con carrera 69.

Eduardo Mateus, el pasajero herido, relató que uno de los señalados ladrones “se le fue al conductor y yo vi que le mandó como un chuzón, pero el conductor de una vez paró el carro y se quedó quieto”.

Otro sujeto intentó quitarle las pertenencias a la esposa del hombre, pero ella se resistió, por lo que el delincuente intentó atacarla y ahí intervino la víctima.

“Yo me agarré con él para no dejarme quitar el bolso ni el celular (…) Le puse el brazo, no le solté el bolso pero me pegó el otro chuzón, le logré dar una patada y me lo quité”, narró.

Policía logró capturar a dos de los presuntos ladrones. Sin embargo, los afectados dicen que el que escapó logró llevarse gran parte del botín.

