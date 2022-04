Buscan a asaltante y abusador sexual que ataca a mujeres en Ciudad Bolívar

En alerta están la comunidad y autoridades por un hombre que está asaltando y abusando de mujeres en el barrio Arborizadora Alta de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Una de las víctimas relató en Noticias Caracol lo ocurrido en horas de la madrugada. El hombre acecha a las mujeres cuando salen a tomar el transporte público.

Publicidad

“Fui abordada por un sujeto de tez morena, un poco más alto que yo, delgado, con un cuchillo en su mano e inmediatamente se me abalanzó y me exigió mi celular. No le puse ninguna resistencia”, contó la mujer.

El sujeto se vale de armas blancas para intimidar a sus víctimas y, además de robarlas, abusarlas sexualmente.

Publicidad

“Nunca dejó de amenazarme con el cuchillo, de lanzar palabras ofensivas, y me obligó a acompañarlo a cierto lugar un poco más alejado, oscuro”, agregó.

Luego del ataque, la mujer acudió a Policía para poner el denuncio. Al parecer, ya son cuatro las víctimas de este hombre.

Publicidad

“Bajé hasta el CAI, les conté a los policías, enseguida salieron dos en una moto a dar una vuelta por el lugar. Inclusive, estando allá en el CAI, uno de ellos dice ‘eso tiene que ser el negro de allá arriba’”, señaló.

La víctima, oriunda de Barranquilla, arribó a Bogotá por una oportunidad laboral, pero ahora solo desea regresar a su ciudad natal.