Caos en la salida de Rock al Parque por falta de transporte

La alegría que produjo el evento terminó cuando centenares de asistentes se dieron cuenta de que no había buses y que otros medios cobraban hasta el triple.

Muchos se mostraron descontentos porque en la organización no se pensó en extender servicios como el SITP o Transmilenio, teniendo en cuenta que las presentaciones terminaron pasadas la una de la mañana.

Incluso muchos pasaron la madrugada en los paraderos, pues no encontraron cómo llegar a sus hogares y tuvieron que esperar.