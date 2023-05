Caos por vías inundadas en Bogotá: varios vehículos quedaron atrapados durante horas

En las últimas horas, las fuertes lluvias dejaron vías inundadas en Bogotá. Una de las que sufrió los peores encharcamientos la que comunica la avenida Boyacá con varios barrios de la localidad de Suba, específicamente en el sector de Calatrava.



Carros varados, motos inundadas y hasta conductores heridos fue el panorama por culpa de la calle que se volvió intransitable porque el agua no tiene para dónde correr.

“Se cayeron tres motociclistas y el 123 nunca llegó, los que llegaron fueron los taxistas auxiliando a la gente”, manifestó un ciudadano a Noticias Caracol.

Aseguran quienes transitan por la vía que desde el comienzo de las obras suspendieron los desagües que evacuaban el agua, de tres quedo solo uno, el más pequeño. Además, según ellos, se tapa con facilidad.

“Ahora es que ha arreciado mucho el invierno y suele pasar eso, se pone terrible el paso”, aseguró otro afectado.

“Realmente el carro se inundó y se apagó y pues siento que esto debería estar cerrado, la verdad”, señaló un conductor.

Los propietarios de vehículos están desesperados porque al no tener más opciones para llegar a casa se arriesgan a pasar.

Según la ciudadanía, ni el acueducto, el IDU o empresas privadas aparecieron. Solo llegaron los bomberos.

“Lo único que hicieron fue empujar un carro que estaba varado, que lo hubiéramos hecho nosotros. Semejante máquina, con cinco hombres, con todo el equipo para meterse allá, les digo donde está ubicada la única rejilla que era solamente quitarle la tierra, o las piedras, o lo que la esté obstruyendo y no lo quisieron hacer”, aseguró otro ciudadano.

Uno de los conductores quedó atrapado desde las cuatro de la mañana y dos horas después permanecía varado.

“Desde las cuatro de la mañana no hay ni una señal, no hay autoridad que avise que hay una situación de estas”, dijo el conductor afectado por las vías inundadas en Bogotá.

A otros se les perdió la placa entre el agua.

“Se me perdió la placa, venía cruzando y aquí en la entrada se perdió la placa, se cayó. No sé si no tenemos alcalde, nadie se da cuenta de esto. Hacen las obras, pero no miden las consecuencias, mire la inundación”, comentó otro de los afectados.

Un motociclista señaló: “Es culpa de las obras porque nunca han canalizado, no sé qué es lo que están haciendo, dónde han metido el alcantarillado para poder nivelar el agua, para poder evacuarla”.

Incluso una ruta en la que iban varios niños para el colegio se varó en la zona por cuenta de las vías inundadas en Bogotá.

El llamado de los ciudadanos es a las autoridades para prestarle atención a este problema lo más pronto posible.