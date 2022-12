Capturado ‘el terror del ácido’, delincuente que infundía miedo en el centro de Bogotá

Su última víctima fue un comerciante de 59 años, quien asegura que fue agredido con una sustancia corrosiva porque se resistió a un atraco.

“En las horas de la mañana hizo el intento de robarme y no me dejé. A las cuatro de la tarde me encontraba en la misma tienda, entró con un frasco de jugo con ácido y me lo botó en la cara”, narró Rafael Yesid Blanco.

Las denuncias contra el agresor son múltiples, aseguraron los familiares de quien habría sido su más reciente víctima.

“Infunde miedo con el ácido, porque ya en otra oportunidad también le echó acido a una señora que tiene unas cabinas telefónicas. En ese momento la gente decía que ya los había amenazado con varias armas”, indicó Paula Pardo, hija del agredido.

El agresor quien al parecer registra 18 anotaciones en su expediente, fue capturado por la Policía. Según la versión de su víctima, su detención se produjo luego de una persecución en la que el hombre intentó huir por en medio de los tejados de sus vecinos.

La fiscalía recibió una denuncia en contra del sospechoso por el delito de lesiones personales. Sin embargo, la familia de Rafael Yesid Blanco insistirá en que se trató de un intento de homicidio.