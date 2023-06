Capturaron a sospechoso de vender droga y se llevaron una doble sorpresa

En la localidad de Suba, norte de Bogotá, la Policía Metropolitana se llevó una sorpresa por partida doble al requisar a un supuesto vendedor de comidas rápidas. Muy cerca de la avenida Ciudad de Cali con avenida Suba, este sujeto fue capturado por las autoridades porque, al parecer, camuflaba la droga entre su mercancía.



Pero no es todo. Cuando las autoridades verificaron los antecedentes del presunto delincuente, se dieron cuenta de que tenía otras ocho anotaciones judiciales por el mismo delito: microtráfico.

A este señalado de vender droga lo capturan, lo entregan, sigue libre, por lo que los policías de Fontanar hacen un ‘curioso’ pedido a las autoridades judiciales: dicen que luego de ser capturado ocho veces, ya es justo que el sujeto pague por sus delitos tras las rejas.

De otro lado, hace apenas unos días en otro sector de Bogotá capturaron a delincuentes que se habían convertido en el terror de quienes transitaban por un puente peatonal.

El paso peatonal sobre la avenida de Ciudad de Cali con calle 13, ubicado en la localidad de Fontibón en Bogotá, era el sitio elegido por una banda de ladrones que asaltaba a transeúntes y biciusuarios. Videos de la comunidad y hasta de la Policía Metropolitana fueron clave para capturar a los ladrones.



Cada ciclista que transitaba por el sector iba siendo interceptado, golpeado y despojado de sus pertenencias, incluso algunas prendas de vestir. Una de las víctimas solo levantó las manos para que no la hirieran mientras era robada.



Cristian Calderón fue una de las personas asaltadas por la banda del puente del terror. Relató que estaba “esperando el bus para dirigirme hacia mi trabajo cuando un tipo en cicla se me acerca y me roba el celular y empezamos un forcejeo y me quita una plata y todo; viene con otros tipos, yo los dejo seguir y lo único que hago es perseguirlos, me encuentro a un policía y gracias a la pronta reacción pudimos atrapar a los delincuentes y poder recuperar las cosas”.

En este caso, las bicicletas robadas fueron recuperadas por la Policía y devueltas a sus dueños.

El coronel José Bejarano, comandante de la estación de Fontibón, indicó que “gracias a la rápida y oportuna acción de la Policía Nacional se logra la captura de estos tres individuos, los cuales se dedicaban presuntamente a robar por el corredor de la calle 13, específicamente en la Cali con 13”.