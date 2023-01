Cerca de 300 familias desplazadas se tomaron conjunto en Soacha

Dicen que se quedaron sin casa en medio de la pandemia. El edificio estaba vacío y a punto de ser entregado a sus dueños.

Son 288 familias que llegaron al barrio San Isidro en la madrugada del jueves e invadieron un conjunto residencial que está próximo a ser terminado.

“Tenemos población vulnerable, que somos desplazados, víctimas del conflicto armado, madres cabeza de hogar, en esta situación pésima y con una necesidad muy grande”, dijo el vocero de las cientos de personas que se niegan a salir de esos apartamentos.

Según él, “mucha gente no tiene comida, no tenemos dónde dormir, fuimos desalojados de las viviendas porque no teníamos con qué pagar un arriendo, el Estado no nos está mandando ningún tipo de ayuda”.

La Policía de Soacha adelanta conversaciones con estos desplazados, que llegaron provenientes de Cazucá, para que salgan de manera pacífica y no tenga que usar la fuerza.