Cobardes ladrones agredieron a enfermera embarazada y le hicieron perder a su bebé

Una enfermera que estaba embarazada denuncia que, por culpa de los golpes que le propinaron dos ladrones en Bogotá, perdió a su bebé.

Diana Cortés, de 31 años, se dirigía a su casa cuando fue sorprendida por los delincuentes: “yo me subí al alimentador, me bajé y me abordaron dos sujetos, me cogieron por la espalda, me dijeron que me callara, que no dijera nada y que caminaramos normal. Ahí fue donde me pegaron, me quitaron mis pertenencias”.

Tras el ataque, fue auxiliada por su otra hija. Ella misma la llevó hasta una clínica y allí le dieron la dura noticia: “allá nace la niña, pero nace muerta”.

Denuncia que su esposo intentó buscar ayuda en un CAI cercano, posteriormente en la URI, pero poca atención prestaron.

Decidieron acudir a la Fiscalía y lo único que atinaron a decir era que se trataba de un “caso especial”, pero finalmente no les recibieron la denuncia, recalca.

Sobre los delincuentes, la víctima señaló que “uno medía más o menos 1.80, era mono y ojiverde, el otro era un poco más bajito, venezolano”.