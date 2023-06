Codensa dice que cometió un error con el cobro de $53 millones a usuario

Codensa afirmó que el cobro de $53 millones a Hermes González, residente en el municipio de Soacha, en Cundinamarca, se trató de un error que ya fue solucionado.

Empleados de la compañía llegaron al apartamento donde vive Hermes con su esposa, sus dos pequeñas y próximamente su suegro. Allí revisaron lo que ocurría con el contador de la luz y solucionaron el inconveniente, quitándole de encima la impagable deuda.

Codensa supo de lo que ocurría tras la denuncia del Ojo de la Noche, sección de Noticias Caracol a la que Hermes le contó que le llegó “un recibo por $52.797,610, 53 millones, prácticamente 53 millones. ¿Quién puede consumir $53 millones acá?”.

El inmueble está ubicado en Parque Campestre de Soacha. El afectado afirmaba que por más energía que consumieran no daba para pagar 53 millones de pesos.

“Es que ni siquiera horno microondas tenemos porque se dañó. Acá permanece prendido el televisor, que es lo que los niños ven, y yo cuando permanezco acá”, señaló el usuario de Codensa.

Hermes, que es un paciente oncológico, había dicho que tras interponer una queja en la empresa de energía, la respuesta que le dieron era que debía pagar primero la visita de un técnico. “Tenía que autorizar que me descontaran 300 mil pesos para que viniera un técnico a revisar el contador, entonces les dije que yo no iba a pagar eso porque básicamente ese error es de ustedes”, relató.

La angustia, afirmó, lo tenía “mal, yo no duermo, yo no estoy durmiendo por este tema. O sea, yo me acuesto y paso las noches en vela solamente por esto, porque mucha gente me dice ‘sí, es un error’, pero para hacerlos caer en cuenta de este error (a la empresa) es un calvario grande”.

El recibo de la luz estaba para pagar el 7 de junio y tenía fecha de suspensión para el 9 del mismo mes. Con la revisión de Codensa, este hombre pensionado y que se gana un mínimo, ya no tendría que cancelar la millonaria factura de servicio público que le estaba quitando el sueño.

