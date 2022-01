Comunidad quemó moto de señalados ladrones: “Nos toca coger la justicia por nuestras manos”

Comunidad del barrio Atalayas, en Bosa, sur de Bogotá, decidió tomarse la justicia por mano propia y quemó la moto de ladrones que habían atracado minutos antes a un residente del sector.

Los señalados delincuentes no se dieron cuenta de un bache que había en una calle a la que se metieron para escapar y se resbalaron en la vía.

Publicidad

"La moto cayó y se dividieron los dos porque la calle era cerrada y el señor activó como el arma, pero no hubo disparos ni nada", dijo una testigo del hecho.

Otro afirmó que los vecinos, además, "los lincharon. Ya la gente cansada de la inseguridad que se ha presentado últimamente en el barrio, ya la gente toma la ley por mano propia".

Publicidad

Y es que, según los habitantes, "últimamente ha habido muchos robos a chicas, a señoras, niñas que van en bicicleta y de verdad la zona se está poniendo roja, horrible por este lado, y aquí era muy sano".

“Nos toca coger la justicia por nuestras manos porque realmente no hay quien te diga ‘es que podemos hacer esto o aquello’, no, no lo hay”, afirman.

Publicidad

Minutos después de que la gente quemó la moto de los señalados ladrones, al sector llegaron varios policías que rescataron a los delincuentes.