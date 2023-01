Comunidad retuvo carro del acueducto de Barranquilla porque llevan tres días sin agua

Son cerca de 80 familias afectadas por los cortes en el servicio. De acuerdo con los damnificados, las intermitencias se vienen presentando desde hace dos años.

Por esta razón, los residentes de la zona decidieron retener un vehículo de la empresa Triple A, encargada de alcantarillado, agua potable y aseo en Barranquilla.

“Comenzamos a abrir los tubos estos para sacar el agua y llegó un funcionario de la Triple A diciendo que estaba aquí porque había una fuga y pretendió cerrar la posibilidad de que tuviéramos el poquito de agua para bajar el baño y demás”, explicó Agustín Peña, uno de los afectados por la falta del servicio.

Las familias afirman que hace tres días el servicio de agua fue suspendido, por lo que se han visto obligadas a hacer lo que sea para conseguir un poco del líquido.

"Me toca ir a lavar a otro sector porque las condiciones no son óptimas", relató Said González.

A este hecho se suman las incomodidades que padecen por los huecos que, afirman, han dejado abiertos en sus antejardines los operarios de la empresa desde hace varias semanas.

