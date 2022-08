Con este video, buscan a responsables de brutal agresión a dos mujeres en Bogotá

Dos mujeres fueron víctimas el pasado fin de semana de robo y una salvaje agresión en Bogotá. Ocurrió en el barrio Restrepo, sur de la ciudad, cuando salieron de una discoteca y tomaron un servicio con un carro particular para regresar a sus casas.

“Como unos cinco minutos adelante, él parquea, quita los seguros del carro y se sube de un momento a otro el chico de sudadera blanca y se nos monta encima a robarnos los celulares y a jalarle el bolso a mi amiga”, contó una de las afectadas.

Luego de golpearlas, requisarlas y obtener lo que quería, las bajó a la fuerza del carro.

“En el forcejeo mi amiga logra quitarle el seguro a la puerta, se baja y empieza a jalarme a mí para sacarme del carro”, agregó.

Ellas, oponiéndose al atraco, hicieron lo posible por evitarlo hasta que el conductor se bajó, las sacó a golpes del vehículo y se marchó.

“Coge a la niña (amiga), la bota y empieza a jalarme a mí y yo como no me dejo, mi amiga vuelve y se bota a ayudarme, como le gana en fuerza me bota a mí y es cuando él arranca”, relató.

En medio del robo, varias personas se percataron de lo ocurrido, pero ellas no saben si no escucharon los gritos o simplemente no las quisieron ayudar.

“Había uno en una casa que se dio cuenta de todo, pasó un carro rojo, pasó uno a pie, la vecina de al frente grabó todo”, manifestó la denunciante.

Aunque llamaron al 123 de la Policía, dicen que nunca se acercaron.

Ahora, con ayuda de un video y las placas del vehículo, las víctimas esperan que encuentren a los responsables.