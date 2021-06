Concejal de Cajicá denuncia robo en Bogotá: “Me secuestran y me dejan abandonado”

El concejal de Cajicá, Armando Cajamarca, denunció que fue víctima de robo en las calles de la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá.

Según su testimonio, tres hombres armados lo abordaron y le hurtaron sus pertenencias, su camioneta y dinero en efectivo que tenía en el vehículo.

Así fue el robo a un concejal de Cajicá

“Me atracan tres sujetos, fuertemente armados, y no solo se conforman con atracarme, sino también con robarme una fuerte suma de dinero, robarme mi celular y aparte me secuestran y me dejan más o menos media hora adelante abandonado por la calle 13 con Américas”, relató Armando Cajamarca, concejal de Cajicá.

El hurto se registró en el barrio Castilla, de la localidad de Kennedy. En videos de cámaras de seguridad se ve cómo este concejal de Cajicá trató de huir, sin éxito, de los delincuentes.

Hasta ahora ni la camioneta ni el dinero han aparecido.