Conductor acusado de robar a enfermera dice que era una cita: "Se dio cuenta de que yo era casado"

En el barrio 20 de Julio de Bogotá apareció el conductor de aplicación señalado por una enfermera de haberla intimidado en un parqueadero para robarla. El hombre aseguró que ya se conocían y que estaban en una cita.

“Fuimos al centro, supuestamente salíamos a comer algo”, le contó al Ojo de la Noche.

“Ella se dio cuenta de que yo era casado. Me dijo que no quería tener problemas con alguien casado, se fue para donde un amigo que iba, me fui para el parqueadero, saqué mi carro y me fui”, aseguró el conductor.

Fue el martes 2 de agosto que se enteró de la acusación, cuando “vi la noticia que yo la robé a ella”.

Según la enfermera, ella pidió el servicio y luego el conductor le hurtó el dinero del arriendo y su celular. Serán las autoridades las que definirán quién dice la verdad.