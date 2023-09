Conductor arrolló a motociclista y avanzó unas cinco cuadras más arrastrando la moto

Un motociclista en Bogotá murió tras un accidente en el que el conductor de una camioneta no solo lo embistió y se fugó sin prestarle ayuda, sino que también siguió su camino arrastrando la moto, que quedó comprimida entre las latas.



El conductor de una camioneta golpeó y arrastró al motociclista llamado Jaime Gil, mensajero y padre de dos hijos de 12 y 2 años, quien esa noche iba hacia su casa.

“Mi esposo baja lentamente, como se ve en el video, y la camioneta sale y lo atropella. Él sale volando y la camioneta sigue su camino normal, no para, y se lleva la moto por delante unas cinco o seis cuadras. Al girar, la moto se suelta y él sigue normal, o sea, no lo auxilia, no lo ayuda, nada”, manifestó la cónyuge de la víctima.

Durante varios días el motociclista luchó por sobrevivir en dos centros médicos, pero las heridas producto de ese accidente fueron letales.

Del conductor que provocó el hecho tan solo se sabe que, como pudo, desprendió la moto de su camioneta y se fue dejando a Jaime herido y tendido sobre la mitad de la vía.

“Yo pido mucha colaboración, alguien que sepa que nos ayude, que nos pueda dar algo, alguna pista, se lo agradecemos”, agregó la mujer.

La Policía está tras la pista del conductor de la camioneta para que responda por omisión de socorro. Entre tanto, una madre lucha sola para sacar adelante a sus dos pequeños, quienes no entienden qué pasó con su papá, que salió a trabajar y nunca regresó.

Motociclista fue embestido por conductor que se fugó, en Medellín

En Medellín ocurrió un accidente muy similar, en el barrio Castilla. Una cámara de seguridad registró el momento en que una camioneta omitió una señal de pare. Al tiempo iba pasando un motociclista que terminó arrollado y tras volar por los aires aterrizó aparatosamente contra el filo del andén.

Aunque el motociclista llevaba la vía, hay que resaltar que no portaba casco, situación que lo ponía más en riesgo en el momento de transitar por cualquier avenida.

Testigos del accidente en Medellín corrieron a auxiliar al motero, pues el conductor de la camioneta siguió de largo y no paró para ayudar al afectado. Sin embargo, en las últimas horas las autoridades confirmaron que el vehículo está plenamente identificado.

Según cifras de las autoridades, cerca de 9.000 siniestros han tenido que ver con motociclistas en la capital antioqueña.