Conductor fue contratado para transportar supuestos ingenieros y terminó secuestrado

Las autoridades de Cundinamarca lograron la captura de tres delincuentes que solicitaron un carro por aplicación . Al conductor le ofrecieron pagarle para transportar a supuestos ingenieros, pero cuando fue a cumplir la cita en realidad lo estaban esperando los ladrones.



En cuanto el conductor fue interceptado, contactaron a su familia para obligarla a pagar $10 millones a cambio de no atentar contra su vida y devolverlo con el auto. Pero al mismo tiempo que hacían las llamadas empezaron a desbaratar el carro para venderlo por partes.

“Cuando recoge a los presuntos pasajeros es amenazado con armas de fuego y agresiones físicas, lo inmovilizaron de pies y manos. Posteriormente se comunicaron vía telefónica y por WhatsApp con sus familiares. Estas personas ya habían empezado a desintegrar el vehículo de la víctima para ser comercializado por partes”, detalló el teniente coronel Norman Gómez, comandante de la sabana occidente de Bogotá.

Los delincuentes quedaron en manos de las autoridades judiciales para que respondan por sus fechorías.

Conductor de aplicación narra cómo lo secuestraron para sacarle claves y robarse su carro

Un conductor de aplicación fue víctima de los ladrones en Bogotá . Relató a Noticias Caracol que recogió a los delincuentes en el sector de Hayuelos y, al terminar la carrera, en el barrio Molinos, lo asaltaron y se le llevaron el carro.



“Al momento de finalizar el servicio acá en el barrio Molinos me abordó otro sujeto, me abre la puerta de atrás, me pasan para atrás, me amarran las manos y me dirigen hacia un sector muy boscoso. En este sector es donde me amedrentan con arma de fuego”, contó.



Ya en la zona desolada empezaron a pedirle “claves de teléfonos, claves de Nequi, de Daviplata; me amenazan para que les dijera dónde estaba el GPS del carro, dónde estaba la clave de la llave, mis datos y a amenazarme, para finalmente llevarse el vehículo”, continuó diciendo.

Este conductor de aplicación, que prefiere proteger su identidad por temor, afirma que el vehículo lo había comprado para poder trabajar. “Con él llevábamos apenas dos meses y medio, lo estamos pagando y pues estamos en este momento en vilo”, puntualizó.

Por otra parte, señaló que las autoridades no le han dado celeridad a su queja: “Tristemente, al momento de tomarnos esa denuncia parece que algo quedó mal en la digitación y tenemos el problema de que aún no nos asignaron fiscal”.

Para este conductor de aplicación, el carro robado es el medio de sustento de su familia, por lo que pide la colaboración de las autoridades en la tarea de recuperarlo.