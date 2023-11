Conductor secuestrado en Bogotá se defendió e hirió a uno de los delincuentes: "Se disparó"

Un conductor secuestrado en Bogotá por una banda que lo interceptó cuando iba a bordo de su vehículo hirió a uno de los delincuentes tras forcejear con él, que llevaba un arma de fuego. Ocurrió en la avenida Boyacá, que conduce a la localidad de Usme.



“Me vendaron, me robaron la plata, me quitaron el celular, me trajeron hasta el cementerio y ahí me bajaron y me echaron a un carro”, contó el conductor secuestrado en Bogotá.

En una osada y peligrosa reacción de la víctima, mientras era trasladado en el automóvil de los ladrones, forcejeó con el sujeto que llevaba el arma de fuego: “Dije que me quitaba la venda y me la quitaron. Como me tenían el arma en la barriga entonces pues yo la cogí de la punta y ya fue cuando se disparó”.

Policías de la localidad de Ciudad Bolívar llegaron al punto exacto en donde estaba el criminal herido. A bordo de una patrulla lo remitieron a un centro médico, mientras que otros uniformados realizaron un plan candado para dar con el resto de la banda.

En medio de ese operativo hallaron abandonado el camión que los delincuentes pretendían llevarse.

Publicidad

“El camión es abandonado en la avenida Boyacá, minutos después encontrado por la Policía Nacional. Sin embargo, los demás asaltantes huyen del lugar de los hechos”, precisó la teniente coronel Lizeth Casas, oficial de inspección de la Policía Metropolitana.

El testimonio del ladrón herido será clave para dar con el resto de los delincuentes que participaron en el caso del conductor secuestrado en Bogotá.