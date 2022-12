Conductores borrachos trataron de evadir retén en la avenida Oriental

Noticias Caracol registró el momento en el que un carro de color blanco, hace caso omiso al requerimiento de las autoridades y huye, pero metros más adelante es detenido por personal especializado del tránsito.

El conductor en aparente estado de embriaguez indica que no ha ingerido licor y asegura que evadió el retén porque no vio el tránsito. No obstante, la prueba de alcoholimetría le salió positiva.

Publicidad

Minutos más tarde la escena se repitió. El conductor, de un twingo color gris, apenas se percata del operativo acelera y se pasa el semáforo en rojo.

Al ser posteriormente detenido por el tránsito dice que no está en estado de embriaguez, pero al ser cuestionado por las consecuencias pide que se lo lleven.

Más de 15 agentes de tránsito se tomaron la avenida Oriental, con la intención de realizar controles contra los conductores borrachos.

Según Yaneth Gil, supervisora de Tránsito de Medellín, muchos de los que conducen bajo los efectos del alcohol quieren huir.

Publicidad

“El balance es de 131 pruebas realizadas, salieron 5 positivas. Conducir en estado de embriaguez es muy peligroso tanto para la comunidad como para ellos mismos”, agrega Gil

Este tipo de operativos cuenta con un despliegue técnico de más de ocho vehículos y personal médico.