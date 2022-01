Conductores golpearon y desnudaron a señalado ladrón en Bogotá: "No llore, no llore"

La Policía tuvo que rescatar a un presunto ladrón al que conductores de aplicación golpearon y desnudaron mientras se burlaban de él en el barrio Lucero Alto, en la localidad de Ciudad Bolívar.

“Sigan robando, compañeros”, decían mientras grababan cómo tomaban la justicia por mano propia.

Publicidad

Según la denuncia, el supuesto ladrón tomó el servicio en compañía de otro hombre y una mujer en el norte de Bogotá.

Cuando llegaron al sur de la ciudad, ocurrió el atraco. Conductores respondieron al llamado de auxilio de su compañero y al arribar lograron retener a uno de los presuntos delincuentes.

Publicidad

En el piso, desnudo, herido y en medio de un llanto incontrolable, los que se tomaron la justicia por mano propia se burlaban de él y le decían en tono sarcástico: “No llore, no llore, no hay que llorar, eso no se debe hacer”.

“Causan unas lesiones al agresor, a quien posiblemente había hurtado el vehículo”, detalló el teniente coronel Edwin Castiblanco, oficial de inspección de Policía.

Publicidad

El presunto ladrón tuvo que ser llevado a un centro médico.

Los conductores aseguran que los lunes y martes suelen ser víctimas de robos y por eso actuaron de esa forma.