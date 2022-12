Conductores se quejan porque en prueba de alcoholimetría no cambian boquilla

Por conducir en estado embriaguez, las autoridades inmovilizaron los vehículos de ocho personas durante la madrugada del viernes en Medellín. Muchos de estos conductores se negaron a someterse a la prueba de alcoholimetría.

“Yo como ciudadano le exijo que me ponga una boquilla nueva y el tipo me trata de ignorante, que tranquilo que esto lo compramos hace 6 años, que no, que son cosas del Facebook, son bobadas de ustedes que se dejan, yo como ciudadano tengo derecho a una boquilla nueva”, expresó el conductor

Además en medio de los tragos este hombre reclamaba que el examen de sangre se les realizara a todos los conductores.

“Lo lógico es que así como a los 10 o 15 que han estado y les han hecho el primer proceso deberían llevarlo al segundo proceso si le salió negativo”, expresó otro conductor.

La molestia no paraba y los conductores reclamaban: “Si acaba de soplar una persona que salió positiva en una prueba, yo que vengo de trabajar y vengo bien y me sale positiva qué?”, decía un conductor ofendido

Según los médicos que acompañan los operativos la boquilla no se debe cambiar porque no tiene ningún contacto directo con la boca. Afirman además, que no tiene que ver con el resultado de la prueba.