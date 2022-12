Contrató a “parceros” para que le ayudarán en su negocio y le robaron $50 millones en mercancía

No fue uno ni dos, sino los tres empleados quienes empacaban, casi a diario, costosos repuestos de bicicletas.

Dice el afectado que desde hace varias semanas comenzó a notar que algunas piezas que distribuye ya no estaban ni en las vitrinas ni en las bodegas.

“El error que uno comete de contratar gente ‘de confianza’, amigos, parceros. Uno los contrata a ellos pensando que está tomando una buena opción”, dice Eduardo Rocha, el afectado.

El denunciante aseguró que hace poco sorprendió a una trabajadora robándose unos pedales que cuestan 300 mil pesos y decidió iniciar una investigación.

No la denunció porque ella le dijo que era la primera vez que lo hacía. Finalmente le avisó a sus secuaces y todo escaparon, dejando pérdidas al local en el centro de Bogotá por $50 millones.