Corferias se pronuncia sobre accidente en evento donde joven fue arrollada

Corferias se pronunció en un comunicado por el grave accidente que ocurrió durante un evento en el que una joven terminó arrollada por un vehículo que hacía parte de la exhibición Motor Car Music Show.

“Corferias lamenta los hechos ocurridos en la noche del domingo 22 de enero en sus instalaciones, en el que una joven de 22 años resultó lesionada a la finalización y cierre del evento denominado MCM Show 2023, el cual es organizado y de responsabilidad de la empresa Motor Car Movement S.A.S”, indicó el centro de eventos.

Asimismo, Corferias aseguró que cuando se presentó el hecho “activó sus protocolos de emergencia, dando atención inmediata por parte de nuestros brigadistas en el centro de primeros auxilios y por los paramédicos de EMI, empresa contratada por la entidad para ofrecer atención médica en situaciones que se requieran”.

Cabe recordar que la joven sufrió una afectación en una mano, por lo que fue remitida a la Clínica Méderi, donde permanece recluida.

Corferias agregó que mantiene comunicación permanente con el organizador y responsable del evento, así como con los familiares de la joven afectada, esto “con el fin de conocer el estado y la atención que se le está suministrando”.

“De igual manera, estamos en contacto con las instituciones de salud y las autoridades pertinentes, quienes han informado que se han tomado todas las medidas y acciones respectivas a este tipo de situaciones. Corferias continuará atento a los resultados de este desafortunado incidente”, agregó la información.



Por su parte, la mamá de la joven afectada denunció presuntas demoras en la atención a su hija.

“El estado de salud de ella no es muy bueno. No la han operado ni nada. Está acá sentada en urgencias, porque no hay camillas”, aseguró la mujer en Blu Radio.

La Clínica Méderi en un comunicado dijo que el caso de la joven fue manejado por el servicio de ortopedia. La paciente fue remitida a la sede de Barrios Unidos, “donde continúa su atención por la subespecialidad de cirugía de mano y con el seguimiento médico respectivo”.