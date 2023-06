Cruel caso en Bogotá: ladrones lanzaron a conductor de carro en movimiento y SITP lo mató

Un cruel caso causa indignación en Bogotá . El conductor de una plataforma murió arrollado por un bus del SITP luego de que ladrones se subieran a su vehículo y lo arrojaran a una vía estando el carro en movimiento. Los compañeros del chofer hicieron una velatón y pitazón en la localidad de Ciudad Bolívar, donde los criminales abordaron el automotor de la víctima.

El asalto se produjo el pasado viernes, 16 de junio. La familia del conductor cree que los responsables de la muerte fueron pasajeros que tomaron el primer servicio que el señor prestaba ese día, después de las 10 de la noche.

Al parecer, los sujetos ataron al ciudadano y luego lo arrojaron del carro en movimiento. La víctima, poco después, fue arrollada por un bus del Servicio Integrado de Transporte Público (SITP).

En diálogo con City TV, la familia del occiso indicó que los ladrones, no conformes con el robo y causarle la muerte al hombre, llamaron para extorsionarla si querían el vehículo de vuelta.

“Ese chino se tiró de ese carro, la real, no sé dónde está, búsquelo en un hospital o algo así, porque si no aparece no sé por qué. Él se tiró del carro, yo solo le pido recompensa por el carro, por nada más”, decía uno de los delincuentes en la llamada extorsiva.

Pese a la intimidación, el vehículo rojo del conductor de plataforma fue encontrado el domingo 18 de junio en el sur de Bogotá. La hermana de la víctima afirmó que “nos enviaron un video de cómo estaba el carro, prácticamente medio desvalijado, le habían echado por dentro un extintor”.

La familia también expresó su malestar porque las autoridades no han asumido el caso. “Llamamos a la persona encargada, la cual nos dice que ella no puede hacer nada porque está descansando, que esperáramos hasta el día de hoy (martes) al mediodía, en medio de nuestro dolor de haber perdido a nuestro familiar”, declaró.



Robo en una iglesia

En Bogotá también se conoció otro atraco en el oratorio de una iglesia en el barrio Timiza, en el sur de la ciudad, donde un delincuente armado con un cuchillo se acercó a una mujer que estaba arrodillada en la primera banca.

El sujeto intentó esculcarle el bolsillo y ella sacó lo que parecía ser una billetera donde lleva dinero. El delincuente le arrebató la plata y, para colmo, la manoseó para verificar si llevaba algo más.

Una adulta mayor se salvó de ser robada porque, al parecer, no llevaba dinero ni celular.