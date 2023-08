Denuncian a taxista abusador en Bogotá: ya son cinco mujeres que lo acusan

Ya son cinco mujeres las que aseguran haber sido víctimas de un taxista abusador en Bogotá , el cual, dicen ellas, también las asalta y hasta las amenaza de muerte. En cuanto abordan el vehículo, les cierra con seguro y toma por rutas desconocidas.



El Ojo de la Noche de Noticias Caracol conoció la denuncia de una mujer que sería la más reciente víctima: “El taxista me estaba haciendo el servicio y se pasó de dónde yo vivo. Posteriormente, le reclamé y me dijo que le diera mi teléfono y mi cartera. Asustada, me tiré del taxi y logré escapar”.

Por el violento escape que protagonizó la ciudadana, quedó con evidentes golpes y raspones al lanzarse del vehículo en movimiento.

Según el testimonio de otras jóvenes, el taxista abusador en Bogotá ofrece sus servicios sin despertar sospechas, pero es cuando abordan el vehículo que empiezan los vejámenes y hasta las amenazas de muerte. Posteriormente las abandona en algún punto de la localidad Mártires o del sector de Santa Fe.

“En el caso de las otras mujeres también las ha robado y abusado, es un tema muy delicado”, añadió la mujer entrevistada en Noticias Caracol.

Publicidad

Las víctimas del taxista abusador en Bogotá les piden a las autoridades hacerle seguimiento a sus casos e incluso valerse de las cámaras de seguridad para dar con el paradero de este sujeto para así evitar que más mujeres pasen por el calvario que ellas ya vivieron.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

WhatsApp: 320 239 1685 – 320 865 5450 – 320 239 1320

Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co