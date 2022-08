Desalmados ladrones en Bogotá se robaron a una perrita enferma llamada Cristal

Los ladrones esperaron a que la dueña de Cristal, la perrita robada, saliera de su casa en el barrio Corinto, de la localidad de Suba de Bogotá, para empezar a probar llaves y meterse a hurtar.

Luisa Galindo, la víctima, dijo que los vio antes del asalto.

“Ellos esperan que yo saque la moto, cuando estoy sacando la moto ellos me observan en diagonal, me asustan porque se me quedan mirando, pensé que me iban a robar la moto, saqué rápidamente la moto y me fui”, narró.

“A los cinco minutos entraron al apartamento”, agregó.

Los ladrones no solo le desocuparon la casa, sino que se robaron a Cristal, una perrita de raza shih tzu miniatura que está enferma.

“Tiene la mandíbula deforme hacia adelante, tiene tres hernias, tiene una operación pendiente, no puede tener hijos por la operación que tiene”, comentó angustiada su dueña.

“Róbense todo, pero la mascota no (…) Yo la necesito y necesito que esté bien”, afirmó al borde del llanto, con la esperanza de que los ladrones le devuelvan a su perrita Cristal.