Desgarrador relato de otra víctima de robo y abuso en autopista Norte: “Me iban a quitar un dedo”

Apareció otra víctima de la banda que roba y abusa en Bogotá, en la autopista Norte con calle 245. Se trata de una joven que interpuso una denuncia por estos hechos y aun no ve resultados en contra de estos sujetos, que además torturan a ciudadanos.

“Yo creo que a muchas mujeres les ha pasado y de pronto no denuncian por miedo. Me tocó pedir trabajo en casa, no duermo bien, tengo pesadillas. Han sido unos días horribles”, relató la joven en Noticias Caracol.

Estuvo secuestrada, amarrada en el mismo sitio y a la intemperie por más de cinco horas. Afirmó que este punto es un “sitio de tortura”, ya que “se presta por la oscuridad y pues sí hay policías, pero no de acción inmediata”.

“A mí me quitaron la maleta, me sacaron las pertenencias, me quitaron mi chaqueta, también se la llevaron. Después me quitaron los cordones de los tenis, me amarraron de pies y manos y también me pusieron un cordón en la boca”, agregó.

Como si fuera poco, luego de hurtarla, dos de los tres miembros de la banda abusaron de ella.

“El caso es que el tipo me levantó del lugar donde nos tenían, me llevó como al lado de la carrilera del tren, me quita el cordón de la boca, rompe un trapo y me lo pone en la boca y me dice ‘si usted grita, le meto una puñalada’. Entonces, me botó al piso y pues abusó sexualmente de mí”, indicó.

En ese mismo momento, también sometieron a un ciclista que transitaba por el lugar y le saquearon sus cuentas. A ambos amenazaron con mutilarlos.

“Después de eso encontraron un alicate y pidiéndole las claves, que si él no daba las claves le iban a quitar un dedo. Igual a mí me amenazaron que si yo hacía algún ruido o seguía llorando, porque estaba desconsolada, me iban a quitar también un dedo”, manifestó la denunciante.

Aseguró que interpuso la denuncia por estos hechos el pasado 20 de abril y espera que pronto atrapen a esta banda, que estaría conformada por tres extranjeros.

“Solo espero que atrapen a estos tipos, hagan las investigaciones necesarias para que no les pase a más personas esto porque yo me siento indignada porque no han hecho nada. Me da miedo salir de mi casa, ya uno no está seguro en ningún lado”, subrayó.

La ciudadanía exige a la Policía y a la Fiscalía capturar pronto y enviar a la cárcel a estos criminales.