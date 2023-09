Dieron por muerta a joven tras accidente en Bogotá y media hora después su papá vio que estaba viva

Ashley Natalia Arenas tenía 22 años y hacía poco se había graduado como azafata. Salió del trabajo con su novio en la moto que había comprado hace solo un mes y poco después tuvo un accidente en Bogotá con una patrulla de la Policía. La dieron por muerta, no le brindaron atención médica y fue su papá el que se dio cuenta de que seguía con vida, media hora después, al llegar al sitio. Finalmente, murió en un hospital.



Todo inició después de que terminó la jornada del Día sin carro y sin moto en Bogotá, este jueves 21 de septiembre.

La joven salió luego de las nueve de la noche desde la calle 80 en moto con su novio hacia el barrio Molinos; al llegar a la calle 6 con avenida Caracas se estrelló con una patrulla de la Policía.

Alguien, no se ha determinado quién, dijo que no tenía signos vitales y la dieron por muerta. Cubrieron su cuerpo y la dejaron en el asfalto. Su papá, Jeisson Arenas, llegó media horas después al lugar del accidente en Bogotá y fue quien se dio cuenta de que seguía viva.

“La encuentro tiradita ahí, en el asfalto, tapada con una bata negra. Me voy, de la angustia la levanto a ella y comienzo a pedir ayuda” porque “yo le vi la respiración a ella y el chico de la ambulancia se bajó con el aparato, le puso el aparatico en el dedo, le puso el oxígeno y la cánula en su naricita y ahí comenzó a marcar” los signos, relató el padre de familia.

La joven fue trasladada de uprgencia a un hospital, pero pese a los esfuerzos falleció.

“Cuando ella llegó (al hospital) la entraron de una vez, ya después nos llamaron y que supuestamente mi hija ya había muerto”, relató Jeisson.

El novio de la joven, herido en el accidente en Bogotá, fue remitido al mismo centro médico y está fuera de peligro.

Jessica Arenas, hermana de Ashley, no entiende por qué no intentaron auxiliarla. “¿Por qué no la recogieron primero e intentaron salvarla a ella? Uno no dice ‘ya, se murió’”, cuestionó.

Las autoridades ahora están determinando quién la dio por muerta antes de tiempo y cuál fue el causante del accidente en Bogotá que le cobró la vida a la joven azafata.

Su familia está segura de que si le hubieran prestado la atención en el momento indicado, ella seguiría viva.