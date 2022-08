Diez robos a conductores de aplicaciones fueron reportados en Bogotá durante una noche

Conductores de servicios de movilidad por aplicación en Bogotá están alarmados por los casos de inseguridad en su contra. Solo en una noche se reportaron más de 10 asaltos.

“Se me subieron cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, una muchacha como de cabello liso, bajita, delgada; la otra chica era gordita, bajita, y dos muchachos como de 23, 24 años, también”, indicó el conductor afectado.

Policías y otros conductores nocturnos comenzaron a rastrear el carro recién robado y fue por la avenida Circunvalación, cerca a Monserrate, donde los bandidos evadieron un puesto de control en medio de una gigantesca persecución y dejaron el carro abandonado en la carrera 1 con calle 20.

“De una vez me sacan un revolver y me pasan a la parte de atrás del vehículo, me dicen que no diga nada más, se pasa uno de los manes de atrás a conducir el carro, me encañonan, me amarran de pies y manos y, posteriormente, me botan en la localidad de San Cristóbal arriba, en la parte del acueducto”, contó el afectado.

Otro hecho similar, en el norte de Bogotá, involucró hasta disparos. Por fortuna, según las autoridades, no hubo personas heridas.