Dueños de bicicletas eléctricas protestaron porque “los quieren bajar de las ciclorrutas”

La Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció hace unos días que cambiarían las reglas con las que los propietarios de bicicletas eléctricas podrán transitar por Bogotá. Aunque está en etapa de comentarios, las nuevas regulaciones establecen que quienes posean estos vehículos deberán tener SOAT y licencia, usar casco y no podrán transitar por las ciclorrutas.

Precisamente, este último punto es el que ha generado mayor descontento entre los propietarios de bicicletas eléctricas, pues aseguran que se pone en riesgo su seguridad.

“Están jugando con la vida de los usuarios de la movilidad eléctrica. Nos quieren mandar por la avenida, sin previo aviso, nos dieron como cuatro días”, dice uno de los dueños de bicicletas eléctricas.

Las mujeres dicen que son las más afectadas con estas nuevas reglas, pues 70% de las bicicletas eléctricas están en manos de ellas, especialmente madres cabeza de hogar y trabajadoras.

“Yo llevo a mis hijos al colegio en un vehículo eléctrico y no me parece correcto exponerlos a la calle”, dice una de ellas. “Yo me siento más segura en la ciclovía…voy despacio y sin afán”, agrega la madre de familia.

“Soy una adulta mayor, tengo 67 años y hago todas mis vueltas en la bicicleta eléctrica y voy por la ciclovía”, agregó otra mujer presente en la protesta.

Este viernes inicia una mesa de negociación con el Distrito y evitar problemas de movilidad.

¿Cuáles son las nuevas reglas para las bicicletas eléctricas?

Las disposiciones que cambiarían las reglas para las bicicletas eléctricas siguen las directrices del decreto del Ministerio de Transporte y establecen que:

Los vehículos deben circular en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad.

El vehículo debe portar dispositivos en la parte delantera que proyecten luz blanca y en la parte trasera que reflecte luz roja, direccionales, espejos retrovisores, placa y señal acústica.

Deben transitar por el centro del respectivo carril.

No podrán transitar sobre las aceras o andenes, ni por cualquier espacio destinado al tránsito de peatones.

El tránsito por puentes peatonales se deberá hacer con el ciclomotor apagado y conducida de manera manual.

No podrán transitar por las ciclorrutas ni por cualquier tipo de infraestructura que sea diseñada para el uso de la bicicleta. Tampoco podrán circular por las vías donde funciona la ciclovía cuando esté operando.

