Edward Porras, el 'Ojo de la noche', explica de quién era la foto que apareció en su celular

Edward Porras, Ojo de la noche de Noticias Caracol, explicó de quién era la foto que mostró a través de su celular en un directo. En la imagen se veía el pecho de una mujer. “Ustedes decían que me envió la imagen para ver sus partes íntimas, no señor”, dijo al reclamarles a quienes tergiversaron la información.

El periodista aclaró que se trataba de “una mujer agredida, a ella la golpearon en un bar en un municipio de Cundinamarca”, y mostró otras imágenes de la agresión que sufrió la denunciante.

Las fotos venían acompañadas de textos en los que la víctima decía: “Me reventó el labio y tengo un hematoma en el pecho”.

Según la denuncia, el hombre que la atacó es el mismo que golpeó a una mujer en Zipaquirá luego de que esta se accidentara.

La joven señala que el sujeto agredió a varias personas en el bar y ella fue una de las víctimas. Incluso afirma que le dio una patada en el pecho.

“Ustedes decían que me envió la imagen para ver sus partes íntimas, no señor, no nos van a callar, vamos a seguir denunciando los abusos contra las mujeres”, insistió el Ojo de la noche.

Agregó que la mujer golpeada en un bar pidió a las autoridades de Cundinamarca actuar, pues su atacante sigue suelto.

Líneas para denunciar violencia contra la mujer