¡El colmo! Bomberos iban a ayudar con incendio en Mesitas del Colegio y los bloquearon en el peaje

Pertenecían al cuerpo de Soacha y acudieron al llamado del alcalde por la emergencia que se registró en el Hospital Nuestra Señora del Carmen. No hubo heridos.

Autoridades de Mesitas del Colegio evacuaron oportunamente a los 25 pacientes y el personal médico y administrativo del centro clínico.

Mientras tanto, la comunidad, con baldes y canecas, recolectó agua hasta de las piscinas de los hoteles para ayudar a sofocar las llamas.

Cuando los bomberos de Soacha se dirigían a ayudar para superar la emergencia, encontraron un obstáculo en el peaje.

No los dejaron avanzar “porque no tenemos chip, no está autorizado el vehículo para pasar”, dijo el cabo Henry Mosquera.

Pero un conductor de otro carro les colaboró y pagó el peaje de los bomberos para que pudieran llegar a su destino.

Ahora se investiga qué originó el incendio y cuáles fueron los daños que sufrió el Hospital de Mesitas del Colegio.