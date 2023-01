Empleados de cuestionada agencia de viajes denuncian que también fueron engañados

“Me quedaron debiendo la cadena, que eran $1.600.000, y la liquidación”, dice una trabajadora de Tu Agencia de Viajes SAS.

Al menos 30 familias han denunciado a esa compañía porque los dejó sin plata y sin paseo. Se han reportado víctimas en ciudades como Ibagué, Arauca o Barranquilla.

El grupo de jóvenes asesores que trabajaba para esa agencia también afirma estar sufriendo las consecuencias.

“Yo le vendí a mi familia, a amigos, y en este momento ellos me están amenazando que me van a demandar a mí”, reveló una empleada.

Ellos dicen que, tan pronto se percataron de las irregularidades, decidieron renunciar y quieren contactar a los engañados para aclarar lo ocurrido.

Noticias Caracol ha intentado contactar a José Cipriano Morales, representante de Tu Agencia de Viajes SAS, pero no ha respondido.

En contexto:

