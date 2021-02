Empresario salió a retirar dinero para prestarle a un amigo y esta es la hora que no aparece

Hay preocupación en la familia de Michel Roberto Correa, presidente de una firma que se dedica a la compra de cartera de empresas muy importantes del país.

El hombre salió de su apartamento en el norte de Bogotá hacia las dos de la tarde del lunes 22 de febrero para retirar dinero que un amigo le había pedido prestado. Desde ese momento no hay noticias de su paradero.

“Él salió de aquí de la casa, se despidió y me dijo ‘voy al banco a sacar un dinero para prestarle a un amigo socio de una compañía’, entonces yo le dije que cuánto dinero y me dijo una cifra sencilla, dos millones de pesos. No me preocupé”, relató Natalia Villalva, su esposa.

Michel Roberto Correa, dicen familia y conocidos, se caracteriza por su rectitud y puntualidad.

“Me llama el amigo y me dice que si sé de él porque no contesta el celular y habían quedado en verse y pues que es muy extraño porque él jamás incumple una cita, y si no contesta el celular, contesta el WhatsApp diciendo ‘ya me comunico o no puedo ir’”, añadió su esposa.

Autoridades indagan con cámaras y testimonio qué ocurrió con Michel Roberto Correa, cuánto dinero retiró, si alcanzó a llegar al centro comercial, si se encontró con alguna otra persona en el camino y otras pistas clave para dar con su paradero.

Publicidad

Si alguien tiene noticias de él, comunicarse al 3014403891 - 3115611038. Información publicada por solicitud de la familia.