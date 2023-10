En Bogotá, ladrones en bicicleta ruedan de barrio en barrio robando piezas de carros

Comunidad denuncia que tres ladrones en bicicleta van rodando por distintos barrios de Bogotá echándole el ojo a los autos que ven parqueados en las vías. Una cámara de seguridad evidenció cómo rodearon un vehículo y hasta alumbraron el interior con una linterna para ver qué podían llevarse.



Uno de los sujetos saca un elemento, presumiblemente un destornillador, para poder arrancar el espejo, pero un ruido lo espantó a él y a sus cómplices.

No obstante, en otras situaciones los ladrones en bicicleta sí han logrado llevarse piezas de lujo y hasta los computadores de los automóviles.

La grabación anteriormente mencionada quedó registrada en la carrera 54 con calle Quinta. Pero tenga cuidado, ya los han visto por otros sectores de la localidad de Puente Aranda.

La recomendación es no dejar abandonados los vehículos en las vías de Bogotá y ubicar parqueaderos donde los cuiden.

En otro hecho de inseguridad en Bogotá, ladrones casi matan a un ciudadano

El Ojo de la Noche también reportó el violento hurto del que fue víctima un ciudadano en el llamado puente del terror en Bogotá , localizado en la calle 26 con avenida Ciudad de Cali. Según otro joven, que alcanzó a escapar, eran por lo menos 8 delincuentes que los abordaron con armas de fogueo y cortopunzantes.

“Nos abordaron cinco personas por atrás y tres por delante, todos armados y con cuchillos. Nos dijeron ‘entreguen todo, o si no se los pego’. Apenas pasó eso, corrí y los esquivé para evitar que me hicieran algo”, relató.

Él iba con un amigo que no contó con la misma suerte, pues los ladrones lo golpearon y hasta le dispararon con armas de fogueo por no haberse dejado robar una cicla. “El problema fue que mi amigo se quedó defendiendo su bicicleta y lastimosamente salió herido con cinco tiros y una puñalada”, añadió el joven.

Tras huir, afirmó que halló en el costado sur a la Policía, pero que no los auxiliaron: “Había un carro de Policía estacionado, desde ese carro me dijeron ‘voy a llamar al cuadrante’, y no hicieron nada”.

Mientras llegaba la ayuda, su amigo y compañero de trabajo fue auxiliado por los paramédicos de una ambulancia, que lo llevaron hasta un centro médico, donde permanece en observación: “Tienen que hacerle una cirugía plástica y le pusieron siete puntos de sutura, porque también le pegaron un cachazo en la cabeza”.

En este puente del terror en Bogotá han atacado y asesinado a personas por robarles sus bicicletas. A pesar de todo lo que ha ocurrido, las autoridades de Bogotá no han tomado decisiones de fondo, pues se están repitiendo estos casos.