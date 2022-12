En estado crítico, ciclista accidentado en túnel sin iluminación de calle 26

En la unidad de cuidados intensivos de la clínica Méderi permanece el joven estudiante que se accidentó en su bicicleta cuando, en horas de la noche, pasaba por un túnel de la cicloruta de la calle 26.

“Él iba bajando por ese subterráneo y al parecer una señora venía en contravía y lo estrelló”, relata la madre de la víctima, doña Leila Zafra.

Dicen los familiares del joven que debido al abandono del túnel, que se encuentra sin luminarias, fue que se produjo el violento choque.

“Allá no hay luces. Si hay, estarán fundidas (…) es oscuro, no se ve nada”, recalca Leila.

Varios policías auxiliaron al ciclista y, en una ambulancia, lo remitieron al centro asistencial. Presenta serias heridas en la cabeza.

La familia no quiere que ocurra otro accidente como este. Por eso, le pide al Distrito que arregle el túnel o lo cierre.