En puente del terror en Bogotá, ocho ladrones casi matan a un joven por robarle la bicicleta

Criminales volvieron a robar en el puente del terror en Bogotá, ubicado en la calle 26 con avenida Ciudad de Cali. Según un joven que alcanzó a escapar, eran por lo menos 8 delincuentes que los abordaron con armas de fogueo y cortopunzantes.



“Nos abordaron cinco personas por atrás y tres por delante, todos armados y con cuchillos. Nos dijeron ‘entreguen todo, o si no se los pego’. Apenas pasó eso, corrí y los esquivé para evitar que me hicieran algo”, relató.

Él iba con un amigo que no contó con la misma suerte, pues los ladrones lo golpearon y hasta le dispararon con armas de fogueo por no haberse dejado robar una cicla. “El problema fue que mi amigo se quedó defendiendo su bicicleta y lastimosamente salió herido con cinco tiros y una puñalada”, añadió el joven.

Tras huir, afirma que halló en el costado sur a la Policía, pero que no los auxiliaron: “Había un carro de Policía estacionado, desde ese carro me dijeron ‘voy a llamar al cuadrante’, y no hicieron nada”.

Mientras llegaba la ayuda, su amigo y compañero de trabajo fue auxiliado por los paramédicos de una ambulancia, que lo llevaron hasta un centro médico, donde permanece en observación: “Tienen que hacerle una cirugía plástica y le pusieron siete puntos de sutura, porque también le pegaron un cachazo en la cabeza”.

En este puente del terror en Bogotá han atacado y asesinado a personas por robarles sus bicicletas. A pesar de todo lo que ha ocurrido, las autoridades de Bogotá no han tomado decisiones de fondo, pues se están repitiendo estos casos.