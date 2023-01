En vez de estar en Cancún terminaron sin plata y aguantando frío en un antejardín en Bogotá

Un grupo de 44 personas ahorró $152 millones para el viaje, pero la mayoría se quedó varado en la capital porque quien ofreció el plan al parecer los estafó.

Los afectados viajaron desde Piedecuesta, Santander, hasta Bogotá, y en el aeropuerto El Dorado de Bogotá se llevaron una no muy grata sorpresa.

“Llegamos como una familia feliz que iba a viajar, íbamos 14 personas, ya habían viajado unos en la mañana, otros al mediodía y nosotros a las tres de la tarde”, contó uno de los supuestos estafados.

Solo 12 de los 44 pudieron abordar un vuelo a Cancún y desde allá denunciaron que “lo único que hubo fue una reserva, pero plata no les ha entrado. Hasta que no les ingrese el dinero no hay hotel”.

Oliverio Sanabria, quien les ofreció el paquete turístico, dice que hizo el negocio con una empresa.

Los viajeros frustrados dicen que seguirán frente a la casa del supuesto estafador para que les devuelva los 152 millones de pesos, que, dicen, le dieron para hacer el viaje de sus sueños.