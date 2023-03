En video quedó grabado cómo se llevaron a una perrita que estaba en la puerta de su casa

Una cámara de seguridad registró cómo dos adultos se llevaron a una perrita que estaba en la puerta de su casa, localizada en el barrio Galán, en Bogotá . Los hechos ocurrieron este lunes, 6 de marzo de 2023.

La familia afectada no quiere malpensar la situación y prefiere creer que Pegy fue recogida porque estas personas supusieron que la mascota de raza pug estaba perdida.

No obstante, les pide a quienes se llevaron al animalito que lo devuelvan pronto, pues necesita medicamentos. Además, advierten que está esterilizada.

La familia de Pegy solicita que, si alguien conoce a las personas que se llevaron a la perrita, decirles que la regresen al lugar donde la encontraron.

¿Cómo evitar que una mascota entre en depresión?

A propósito de mascotas, actualmente se tiene la certeza de que los animales de compañía pueden sentir alegría, satisfacción, tristeza e incluso padecer de depresión, y aunque existen diferentes causas, las principales son una baja tolerancia a la frustración y una baja gestión emocional que se da cuando la mascota no es capaz de adaptarse a una nueva situación.

Por ejemplo, el abandono, el maltrato, los cambios de rutina y el desplazamiento por la llegada de un nuevo integrante pueden empezar a entristecer a la mascota.

Se debe tener en cuenta que todas las dolencias psicológicas y psiquiátricas que afectan a los seres humanos también afectan a los animales, ya sea en mayor o menor medida.

¿Cómo saber si su amigo de cuatro patas está deprimido?

Primero, se debe analizar el comportamiento habitual de su mascota, así podrá notar si hay algún cambio. Usted se puede guiar en si duerme mucho o no duerme, si come de más o no come, o si deja de emocionarse con lo que antes le hacía feliz como salir, jugar o socializar con la familia, pues el aislarse es una señal de alarma.

Cabe resaltar que se debe acudir al veterinario para descartar cualquier enfermedad, y de ser posible comunicarse con un experto en comportamiento animal que atienda el estado de salud mental de su peludito.