Encañonaron a una familia y se robaron hasta el perro de una niña de 5 años

Sujetos armados y en carro asaltaron a un hombre y su mamá cuando estaban llegando a una casa en el occidente de Bogotá.

Según la víctima, tres de los sujetos se bajaron de un carro negro, “con revólver todos, me cogen del cuello y me meten en el asiento de atrás”.

Luego llevaron al comerciante y a su mamá a una zona boscosa, en Ciudadela Colsubsidio, y les quitaron los zapatos.

“No sé si la intención era que yo no pudiera salir a correr o impedir que cometieran el robo”, dijo el asaltado.

“Me quitan la camioneta, una Toyota Hilux modelo 2013, una moto Yamaha (que estaba en el platón)” y a la mascota de la casa, señaló el hombre.

Se trata de un pastor alemán que “es muy dócil, es un perro muy juicioso y ya es de la familia”, según su dueño.

Víctimas esperan recuperar las cosas, pero sobre todo al perro, porque la Policía tiene varios videos de la zona donde se observan los rostros de los criminales y las placas de los carros en los que se movilizaban.