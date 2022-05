Encontraron a ingeniero desaparecido en Bogotá: murió arrollado tras ser drogado y robado

Un desafortunado desenlace tuvo el caso del ingeniero desaparecido en Bogotá Camilo Torres, de 42 años, quien estaba departiendo con un amigo en un popular sector de la avenida Boyacá con Primero de Mayo, en la localidad de Kennedy. Lo encontraron muerto en Medicina Legal, víctima de un accidente de tránsito.

La última información que tenían de esta persona es que estaba departiendo con un compañero. A estas dos personas las habrían drogado y dejado en el sector conocido como Cuadra Alegre.

Uno de ellos, desorientado, alcanzó a tomar un taxi y se fue para su casa, mientras que Camilo quedó solo y a merced de la delincuencia.

Aparentemente, unos policías lo acercaron a un centro asistencial, pero no lo ayudaron a ingresar. Mientras tanto, delincuentes empezaron a llamar a la familia para pedir dinero a cambio de la información de su ubicación:

“Yo me dedico a la trata de personas y él quiso entrometerse, y pues me lo trajeron, yo soy mexicano (…) le pido que quite sus publicaciones de donde la subió, porque si no, no hay arreglo”.

Al enterarse de lo ocurrido, familiares y amigos comenzaron la búsqueda, que los llevó hasta Medicina Legal, donde se enteraron de que el ingeniero desaparecido en Bogotá había fallecido en un accidente de tránsito el viernes en la madrugada.

Todo indica que Camilo, sin dinero ni pertenencias, fue arrollado en la calle octava con avenida Boyacá. La Policía no lo pudo identificar en el momento porque ya no llevaba los documentos y quedó como N.N.

En medio de la investigación para dar con los delincuentes también se indaga si hubo negligencia de los policías de Kennedy, que no lo dejaron protegido, situación que desencadenó en que él saliera sin rumbo y muriera atropellado.