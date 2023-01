Encontró su moto robada, entregó al supuesto ladrón y le tocó irse de la ciudad

Teme que la banda que le hurtó el vehículo le haga daño, pues vive y delinque en su misma localidad. Esta es una de esas historias de no creer.

La víctima, hace solo unas horas, ante las cámaras de Noticias Caracol, había denunciado el robo de su motocicleta en el sur de Bogotá.

Cuando regresaba de poner la respectiva denuncia ante la Fiscalía, por cosas de la vida, reconoció su vehículo.

“Miré cuando pasó la moto y le dije a mi hermano: ‘devuélvase, devuélvase’. Me bajé rápido de la moto de mi hermano, me fui y me tiré encima del man, lo tumbé”, relató.



Sin pensarlo dos veces, persiguió y retuvo al sujeto. La Policía lo capturó y lo puso a disposición de la Fiscalía. El hombre, sin embargo, argumentó que no sabía que la moto era robada y que a él solo lo habían contratado para cambiarle las placas y llevarla al centro.

La víctima, que ahora está fuera de Bogotá, pide a las autoridades que lo protejan.