Enfermera en Bogotá pidió carro por una aplicación y el conductor la asaltó

Una enfermera denuncia haber sido asaltada por el conductor de una aplicación que, dice ella, tomó porque se sentía más segura. “Llegó un carro de placas CZU 277, cuyo conductor responde al nombre de Carlos Gil”, explicó.

La mujer afirma que en medio de preguntas la llevó hasta un parqueadero en el centro de Bogotá, donde la amenazó con arma cortopunzante tras encerrarla.

“Entra a este parqueadero y dentro del carro me dice que no me mueva, que salga normal, que actué normal porque si no me va a herir con un arma blanca”, añadió la víctima.

Con estas amenazas la despojó del dinero que tenía para pagar arriendo, de su celular y hasta los documentos.

Denuncia que, como pudo, llegó hasta un CAI, pero uniformados le respondieron que debió buscar policías de la zona en donde ocurrió el robo y que el caso no era de su jurisdicción por ser de otra zona.