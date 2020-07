¡Enfermo de ira! Conductor amenaza con arma a paramédicos que trasladaban a paciente con COVID

Un conductor en Bogotá protagonizó un acto de intolerancia contra una ambulancia que ni siquiera lo rosó cuando pasó junto a él, a toda velocidad, porque trasladaba a un contagiado con coronavirus.

El agresor, según uno de los paramédicos, “acelera el carro, me cierra más adelante en la Primero de Mayo con 29, se baja y me dice que por qué pase por el lado del carro de él tan cerca”.

Cuando el conductor de la ambulancia le preguntó al ciudadano si había golpeado el vehículo, este dijo que no.

“Entonces no veo cuál es la provocación de sumercé hacia el personal de la salud. Llevo un paciente COVID”, fue lo que respondió el paramédico.

“El man me dice con unas palabras gruesas que le importa un zapato porque él no le tiene miedo a nada, me golpea la ambulancia, se sube al automóvil y saca un arma de fuego para tratar de intimidarnos”, agregó el joven, que grabó la agresión con su celular.

La ambulancia se dirigía al Hospital San Carlos.

Según los tripulantes, no es el primer caso de discriminación que sufren en medio de la pandemia del coronavirus.

“Las personas piensan que nosotros por transitar en las calles portamos el virus”, afirman.