Engañó, secuestró, amarró y robó al pequeño hijo de un policía en Bogotá

Video muestra cómo el sujeto se hizo pasar como funcionario de una empresa de servicios públicos para entrar a la casa. Empacó hasta el uniforme del agente.

Luego de seguir al niño desde una de las tiendas del barrio Londres, en Suba, el ladrón llegó a la vivienda y dijo que iba a hacer “una revisión técnica.

“Coincidencialmente yo había llamado a solicitar una revisión técnica”, relató la mamá de la víctima.

Incluso, antes de entrar a la casa, el sujeto fingió que hablaba con ella para terminar de engañar al menor.

Ya en el interior del inmueble, “me lo amarra, me lo deja amordazado en el baño, él se va, y es el colmo, me lo deja todavía amarrado, el niño gritaba como loco, fueron los vecinos los que me lo soltaron”, contó la angustiada madre.

Explicó que el ladrón “les quita los cordones a los zapatos del niño y me lo amarra, fuera de todo le amarra las manos y, con unas sábanas, me lo amarra al inodoro del baño”.

Después de varios minutos salió de la vivienda no solo con los objetos más valiosos sino con el uniforme completo del uniformado, padre del niño.

“Con botas, con chaqueta, con presillas, porque mi esposo es policía, pero no trabaja con el uniforme puesto, entonces se lo llevó íntegro”, dijo la mujer.

La familia del agente espera que el criminal sea capturado, que no haga de las suyas con el uniforme robado y que el menor afectado se recupere y vuelva al colegio, porque teme que el delincuente lo busque allí.

