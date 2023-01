Entraron a robar una caja fuerte, pero no contaban con que los empleados no se sabían la clave

A pesar de esto los tres criminales no se fueron con las manos vacías, pues desocuparon las registradoras y asaltaron a los trabajadores.

La banda ingresó con armas de fuego al supermercado, ubicado en la localidad de Suba, y sometieron a las personas que atienden el local.

El encargado de la sección de carne fue obligado a permanecer en el suelo, mientras que la persona que trabajaba en la zona de verduras fue obligada a ir por la caja de seguridad, donde estaba el dinero para surtir el negocio.

Para sorpresa de los ladrones, los empleados no sabían la contraseña para abrirla. Sin embargo, esto no fue impedimento para que los delincuentes se les llevaran hasta la plata de los buses.

Se robaron un botín cercano a los 5 millones de pesos.