¡Eso no se hace! Patrulla de la Policía remolca a otra con un cable y da pésimo ejemplo en Bogotá

Pese a que es una infracción de tránsito que da lugar a inmovilización, fue desarrollada de manera peligrosa e impune por uniformados en Suba.

Las imágenes fueron captadas este domingo en la avenida Boyacá con calle 134.

Según el Código Nacional de Tránsito, solo en caso de urgencia un vehículo puede remolcar a otro y únicamente para despejar la vía. Cuando se hace, la distancia entre los carros no puede ser inferior a tres metros.

Al parecer la patrulla remolcada estaba varada, pero no se descarta que se haya quedado sin gasolina.

Como esta, hay infracciones de tránsito poco conocidas pero que dan lugar a costosas sanciones.

Tome nota: estas infracciones de tránsito no son tan conocidas pero...