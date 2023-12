Esta pareja viajaba de Medellín a Bogotá únicamente a robar relojes de lujo

Una investigación del CTI de la Fiscalía logró la captura de una pareja que robaba relojes de lujo en Bogotá. Viajaban desde Medellín únicamente a cometer sus fechorías.



Los robos quedaron registrados en cámaras de seguridad, imágenes que fueron clave para hacerles seguimiento. En el que sería su último robo, las autoridades pudieron identificarlos y ponerles freno cuando iban a hacer de las suyas.

La pareja que viajaba desde Medellín fue cobijada con medida de aseguramiento intramural. Están tras las rejas y ahora se espera dar con el paradero de más miembros de la banda que se aliaba para cometer estos hurtos.

A propósito de hechos de inseguridad en Bogotá, la presentadora de noticias Mónica Rodríguez denunció en sus redes sociales que fue víctima de robo en la capital . La periodista narró que delincuentes abrieron la puerta del taxi en el que iba y la amenazaron con arma cortopunzante.

"Me robaron el celular. Abrieron la puerta del taxi en el que iba, me amenazaron con cuchillo y se fueron. Salí corriendo detrás y se montaron a un Clio gris oscuro, no alcancé a ver placa", mencionó la presentadora de noticias en su cuenta de X.

Son constantes los hurtos en la capital colombiana. Algunas horas atrás, la presentadora Claudia Bahamón presenció un robo en un restaurante en el que ella estaba, en el norte de Bogotá.

La persona asaltada fue un hombre que estaba en la mesa contigua a ella. “Duele ver la violencia directo a los ojos”, dijo en la historia que compartió en su cuenta de Instagram. Además, en un post, cuestionó la actitud de algunas personas que “normalizaron” lo sucedido e, incluso, culparon a la víctima por lo que ocurrió.

Los hechos, según el relato de la modelo, se dieron en la tarde del martes 21 de noviembre en la zona rosa de Bogotá.

Claudia Bahamón dijo que a la persona que estaba cerca de ella le pusieron la “pistola en la cabeza”. “La cobardía del robo a mano armada. Qué falta total de consideración hacia la vida y la integridad física de los demás. Duele y sí, también da mucha rabia”, puntualizó.