¿Estaba borracho o enfermo? Taxista chocó dos carros y huyó

Los habitantes de Suba, en Bogotá, se preguntan si un taxista que estrelló dos vehículos conducía borracho o estaba enfermo, pues pese a darse cuenta de lo que había causado huyó del lugar a toda velocidad.

El insólito accidente inició en la carrera 104 con calle 151, cerca del portal de Suba. El taxista estrelló un carro particular.

Publicidad

“Le di paso porque venía de frente, no sé qué le pasó, me chocó y se voló. Cuando se voló la gente del sector lo frenó y nos le venimos todos encima y el man no reaccionaba, le decían que si estaba borracho, él no decía nada”, contó Leonardo Gutiérrez, el primer conductor afectado.

Cuando intentaron evitar que escapara “arrancó, nos echó el carro encima, le dio al tráiler y se nos escapó”, agregó el joven.

El taxista siguió su ruta a toda velocidad hacia la avenida Ciudad de Cali.

Uno de los testigos del doble choque dijo que la actitud del conductor era extraña porque “una persona normalmente no hace eso. Para o alguna cosa, pero hay algo raro en él”.

Publicidad

El taxista fugado manejaba un vehículo de placas SXN152.