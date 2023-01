Estaba estrenando lujosa camioneta y se la dañaron absurdamente en una gasolinería

Una empleada de la estación le tanqueó su vehículo con ACPM, en lugar de gasolina. El administrador, según el afectado, le dijo: “deje el carro ahí tirado”.

Jhon Carlos Beltrán, quien llevaba pocos días estrenando camioneta, sostiene que, “desafortunadamente, la mujer no estaba concentrada con su trabajo”.

Aunque le ofrecieron un mecánico, la aseguradora sugirió que no dejara que otra persona reparara el carro.

Al final, el hombre permaneció más de cinco horas metido en la camioneta esperando soluciones.

“Llamamos al administrador. El señor fue un poco tosco y a lo último me colgó. ‘Deje el carro ahí tirado que mañana miramos qué hacemos’, me dijo”, señala Beltrán.

Ahora espera que este miércoles alguien sí le colabore para que pueda llevarse su lujoso vehículo.